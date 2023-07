Falls Kylian Mbappe nicht kommt: Real Madrid verfolgt Plan B

Dann gilt zuvorderst Real Madrid als williger Abnehmer. Eine seriöse Einschätzung, was in der Causa Mbappe noch alles passieren kann und wird, fällt allerdings extrem schwer. Sollten die Blancos den Ausnahmestürmer nicht für sich gewinnen können, scheint es eine Alternative zu geben.

Paris Saint-Germain und Kylian Mbappe – eine Beziehung, die noch in den kommenden Woche in die Brüche gehen könnte. Sollte sich der Superstar gegen eine Verlängerung seines 2024 auslaufenden Vertrags entscheiden, setzen ihn die PSG-Planer auf die Transferliste.

Was Jonathan David Real Madrid kosten würde

Der kanadische Nationalspieler und WM-Teilnehmer erzielte in der vorigen Saison 24 Tore und nahm im Ranking der Ligue 1 damit die Position hinter Mbappe ein, der 29 Treffer erzielte und damit zum Torschützenkönig des französischen Fußballoberhauses avancierte.

In diesem Zusammenhang werden sogar Transferkennzahlen genannt. Demnach würde David 40 Millionen Euro plus Boni kosten. Der Torjäger wird immer mal wieder mit großen Klubs in Verbindung gebracht – in der Vergangenheit waren es der FC Bayern oder Manchester United. Eine konkrete Spur gab es bisher allerdings nicht zu verfolgen.

