Real Madrid : Falls Kylian Mbappe nicht kommt: Real Madrid will in Abwehr investieren

Mbappe weigert sich beharrlich einer Vertragsverlängerung bei Paris Saint-Germain zuzustimmen. Real Madrid hofft auf eine relativ kostengünstige Verpflichtung, schließlich droht PSG 2022 ein ablösefreier Abschied des 2018er-Weltmeisters.

Allerdings: Präsident Nasser Al-Khelaifi betonte bereits, man werde Mbappe nicht verkaufen. Bleibt der PSG-Boss bei seiner Haltung, würde Real laut Mundo Deportivo in dieser Transferperiode nicht in den Angriff, sondern in die Abwehr investieren.

Als neuer Mann auserkoren: Pau Torres (24) vom FC Villarreal, der dank einer Ausstiegsklausel für 65 Millionen Euro zu haben ist. Real ist angeblich bereit 50 Millionen Euro für den spanischen Nationalverteidiger zu zahlen. Exakt die Summe, die der Verkauf von Raphael Varane zu Manchester United eingebracht hat.