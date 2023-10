Mbappe-Alternative: Real Madrid nimmt Topstürmer ins Visier, den auch der BVB auf dem Zettel hat

Real Madrid hat die Chance, Kylian Mbappe im kommenden Sommer ablösefrei unter Vertrag zu nehmen. Ob das klappt? Noch ist der Deal nicht in trockene Tücher gewickelt, weshalb die Blancos eine Alternativlösung ausgemacht haben, die auch der BVB im Blick haben soll.

Bei Paris Saint-Germain gibt es reichlich Potenzial, um früher oder später zum Pulverfass zu werden. Eine der Thematiken, die eher früher als später wieder heiß thematisiert werden, ist die Personalie Kylian Mbappe.

Real Madrid sucht und findet Plan B zu Kylian Mbappe

Real Madrid hofft darauf, den Superstar in gut einem Jahr, wenn Mbappes Vertrag bei PSG endet, ohne einen Cent Ablöse bezahlen zu müssen transferieren zu können. Dafür ist es aber noch ein extrem weiter weg. Das wissen die Entscheidungsträger an der Concha Espina natürlich, und behalten sich deshalb vor, alternative Möglichkeiten zu prüfen.

Eine davon ist laut Defensa Central der aktuell ins Rampenlicht geschobene Santiago Gimenez. Die Madrider Scouts sollen positive Berichte über den Stürmer von Feyenoord Rotterdam an Vorsteher Florentino Perez herangetragen haben.

Real Madrid bereit, 50 Millionen für Santiago Gimenez zu zahlen

Gimenez steht aktuell bei neun Toren in sechs Spielen der Eredivisie und hat dadurch die Aufmerksamkeit von vielen Klubs auf sich gezogen. Erst in dieser Woche war Borussia Dortmund mit einer potenziellen Verpflichtung des 22-Jährigen in Verbindung gebracht worden. Der BVB soll ebenfalls seine Scouts angesetzt haben.

Gimenez soll der Madrider Plan B zu Mbappe sein und der spanische Rekordmeister soll intern beschlossen haben, dass er bereit ist, im Ernstfall bis zu 50 Millionen Euro Ablöse zu zahlen. Gimenez verlängerte seinen Vertrag in Rotterdam erst vor Kurzem langfristig bis 2027.

Verwendete Quellen

Defensa Central