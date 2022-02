Abwehr-Ass von Olympique Lyon : Falls Rüdiger sich ziert: Real Madrid nimmt Jason Denayer ins Visier

Chelseas Antonio Rüdiger ist nur noch bis zum Sommer an die Blues gebunden. Viele Experten gingen bereits davon aus, dass der Deutsche im Anschluss zu Real Madrid wechselt. Sollte es wider Erwarten anders kommen, haben die Königlichen schon einen Ersatz in petto.

In Frankreich wollte Jason Denayer 2018 den Durchbruch schaffen und dies ist ihm durchaus geglückt. Ihm gelang gleich in seiner ersten Saison der Sprung in die Stammelf. Seitdem gehört er zu den elementaren Mitgliedern des Teams. Im Augenblick setzt ihn ein verstauchter Knöchel außer Gefecht, weshalb er seit Dezember 2021 neun Pflichtspiele verpasst hat.

Wie das belgische Nachrichtenblatt Nieuwsblad berichtet, behält Real Madrid Denayer im Blick, weil dieser im Sommer ablösefrei zu haben wäre. Das Risiko bliebe demnach trotz der Umstellung auf die stärkere spanische Liga relativ gering.