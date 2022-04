Fantastischer Luka Modric: "Haben uns daran gewöhnt, zu leiden"

Neben dem entscheidenden Torschützen Karim Benzema war Luka Modric für Real Madrid der Spieler, der sich hauptverantwortlich für das Weiterkommen von Real Madrid in der Champions League zeigte. Der Altstar hat, wie er nach dem Spektakelspiel beim FC Chelsea verrät, lange gelitten.

Carlo Ancelotti hatte sich am Dienstag für die älteste Startelf in der Champions-League-Geschichte entschieden. Real Madrid ging das Rückspiel im Viertelfinale gegen den FC Chelsea mit einem Durchschnittsalter von 29 Jahren und 293 Tagen an.

Luka Modric stach mit fast 37 Jahren noch mal aus der Masse heraus. Alter spielt im Fußball aber selten eine Rolle, wie die Leistung des Kroaten zeigt. Modric spielte beim 3:2 nach Verlängerung großartig, legte erst brillant für Rodrygo vor (80.) und verhalf seinem Team mit einer engagierten Leistung in der Verlängerung zum Weiterkommen in das Halbfinale.