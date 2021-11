Real Madrid : FC Arsenal bereitet Angebot für Luka Jovic vor

Luka Jovic befindet sich in einer Sackgasse. Der FC Arsenal ist offenbar gewillt, dem Angreifer einen Ausweg zu bieten.

Jovic kann sich auch unter Trainerrückkehrer Carlo Ancelotti nicht behaupten und kommt in dieser Saison auf lediglich 95 Minuten Spielzeit. Im Heimspiel gegen Shakhtar Donetsk (2:1) in der Champions League wurde Jovic in der letzten Viertelstunde eingewechselt.