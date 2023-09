Poker um Alphonso Davies: Schmiedet der FC Bayern Rachepläne gegen Real Madrid?

Vor allem seit dem Leistungsabfall des Brasilianers Marcelo (35) 2019 sind die Blancos auf der Suche nach einem Weltklasse-Linksverteidiger. Marcelo hatte zehn Jahre einen Stammplatz, jedoch konnte der Brasilianer in den letzten Jahren vor seinem Aus im Sommer 2022 nicht mehr an sein Topniveau anknüpfen. Inzwischen kickt er wieder bei seinem Jugendklub Fluminense.

Alphonso Davies zählt bereits zu den besten Außenverteidiger der Welt, mit seinen 22 Jahren besitzt der Kanadier dazu noch reichlich Entwicklungspotential. In dieser Saison konnte Davies in fünf Bundesliga-Spielen bereits drei Assists sammeln.

Marcelos Nachfolger Ferland Mendy (28) ist zwar in der Defensive sehr gut, dem Franzosen fehlt aber der Flair in der Offensive. Vor dieser Saison wurde mit Fran García (24) daher ein weiterer Linksverteidiger verpflichtet. Der 24-Jährige besticht vor allem mit Tempo und starken Flanken, besitzt jedoch defensive Schwächen.

Sollten die Königlichen im Werben um den 22-Jährigen ernst machen, könnte eine Antwort der Bayern folgen: Die Münchner waren in diesem Sommer bereits an Aurelien Tchouameni interessiert und würden laut Defensa Central zufolge als Revanche für Reals Davies-Werben beim 23-jährigen Franzosen im kommenden Sommer All in gehen.

Tchouameni galt bereits in der vergangenen Transferperiode als der Wunschspieler von Thomas Tuchel (50) für die Position des defensiven Mittelfeldspielers. Bisher macht der französische Nationalspieler aber keine Anstalten, das Bernabeu zu verlassen.

In der aktuellen Saison startete der defensive Mittelfeldspieler fünf von sechs Ligaspielen. Er gilt als gesetzt bei den Königlichen und legitimer Nachfolger des zu Manchester United abgewanderten Casemiro.

