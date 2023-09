Real Madrid trennt sich endgültig von ehemaligem Bayern-Leihspieler

Alvaro Odriozola (l.) kam an der Seite von Coutinho und Robert Lewandowski nur selten uin Einsatz - Foto: / Getty Images

Real Madrid hat am Freitag die Trennung von Alvaro Odriozola (27) bekannt gegeben. Für den Spanier endet damit eine fünfjährige Leidenszeit voller Enttäuschungen. Die Rückkehr in seine Heimatstadt soll seiner Karriere jetzt neuen Auftrieb geben.

In der aktuellen Saison hätte sich an diesem Umstand wohl nichts geändert. Hinten rechts baut Real-Coach Carlo Ancelotti (64) auf seine etablierten Kräfte, bestehend aus Daniel Carvajal (31), Lucas Vasquez (32) und Nacho Fernandez (33).

Die relativ geringe Ablösesumme verrät bereits, welchen Stellenwert Odriozola in Madrid besaß. Im Juli 2018 für 32 Millionen Euro von Sociedad gekommen, flog der Iberer bei Real fast durchgehend unter dem Radar und kam aus diesem Grund gerade einmal auf 49 Pflichtspiele für die Blancos.

Odriozola wechselte beinahe schon mit dem Schließen des Transferfensters von Real Madrid zu Real Sociedad. Die Königlichen kassieren für den Rechtsverteidiger angeblich 1,5 Millionen Euro plus Boni.

Alvaro Odriozola scheiterte auch beim FC Bayern

Odriozola ließ sich von Real Madrid mehrmals ausleihen, um auf dringend benötigte Einsätze zu kommen. Im Januar 2020 heuerte er etwa für eine halbe Saison beim FC Bayern an. Doch auch an der Isar konnte der Abwehrspieler keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Fünf Pflichtspiele und 179 Spielminuten – mehr holte der Spanier aus seiner Leihe beim deutschen Rekordmeister nicht heraus.

Vielversprechender lief es für Odriozola da schon im 2021/22, als er an die AC Florenz ausgeliehen war. In der Serie A durfte der Rechtsfuß 27 Partien absolvieren und erregte dadurch sicherlich die Aufmerksamkeit von Real Sociedad.

In seinem Geburtsort San Sebastian unterschrieb Odriozola am Freitag einen Sechsjahresvertrag. Bei den Basken durchlief der Rückkehrer ab 2006 alle Jugendabteilungen. In der 2017/18 folgte schließlich der Durchbruch bei den Profis.

