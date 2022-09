FC Liverpool Achtung, Real! Liverpool plant wohl verrücktes Angebot für Fede Valverde

FC Liverpool könnte bei Federico Valverde in die Vollen gehen - Foto: / Getty Images

Federico Valverde präsentiert sich in den ersten Saisonwochen in überragender Verfassung. Für den FC Liverpool offenbar Grund genug, ein Mondangebot zu entwerfen.

In Spanien war erst kürzlich darüber berichtet worden, dass es der FC Arsenal verpasste, den jungen Federico Valverde unter Vertrag zu nehmen. Mit dem FC Liverpool könnte ein anderer Klub aus der Premier League Jahre später Verpasstes nachholen – und zwar mit einem unmoralischen Angebot.

Laut einem Bericht des italienischen Portals Calciomercato.com, das sich auf Informationen von Defensa Central bezieht, verfolgen die Reds Valverde seit Langem. In Planung sei demnach ein Angebot über 150 Millionen Euro, das im Sommer kommenden Jahres bei Real Madrid eintrudeln könnte.

Valverde gehört an der Concha Espina in den ersten Wochen der neuen Saison definitiv zu den besten Akteuren. Der 24-Jährige findet sich nach seiner kurzfristigen Umschulung zum Außenbahnspieler auf neuer Position immer besser zurecht, und kommt in den ersten neun Pflichtspielen auf starke sechs Torbeteiligungen.