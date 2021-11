Real Madrid : FC Liverpool hatte "sehr starkes" Interesse an Rodrygo Goes

Vor zwei Jahren schloss sich Rodrygo Goes Real Madrid an. Mit dem FC Liverpool gab es damals offensichtlich einen sehr starken Mitbewerber.

Elano Ralph Blumer, kurz Elano, hat sich als großer Fan von Rodrygo Goes geoutet. "Ich hatte ein Gespräch mit den Leuten von Santos und sagte, dass der Junge den Einsatz wert sei und wir ihn hochziehen sollten, weil ich gerne mit ihm arbeiten würde", erklärt Elano bei ESPN. Der Brasilianer hatte den FC Santos 2017 zunächst als Co-Trainer und dann interimistisch angeleitet.

Elano war schon damals äußerst überzeugt von Rodrygos Fähigkeiten. Es habe eine Zeit gegeben, in welcher der FC Liverpool "sehr stark" über einen Wechsel des Youngsters verhandelt habe. Der sei damals noch "sehr jung" gewesen, berichtet Elano. Ein Wechsel an die Anfield Road scheiterte aber offenbar an der Zahlungsmoral der Reds.