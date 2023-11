Real-Superstar Fede Valverde erklärt Absage an FC Arsenal

Schon vor einigen Monaten war durchgesickert, dass der Distanzschuss-Spezialist im Jahr 2016 bei Arsenal hätte landen können. Damals absolvierte er bei den Gunners ein Probetraining, zu einem Wechsel kam es aber nie. Es hieß, dass Arsene Wenger nicht überzeugt war, dementsprechend nahm man von einer Verpflichtung Abstand.

Bei "The Players‘ Tribune" äußerte sich Valverde zum gescheiterten Wechsel. Allerdings sei der Transfer nicht am damaligen Trainer der Gunners gescheitert, sondern an dem Veto des Spielers selbst.

"Wollte nicht nach England"

So schrieb Valverde: "Nichts gegen Arsenal, aber ich wollte nicht nach England." Und dass, obwohl er von seinem Umfeld mehr oder weniger zu einem Wechsel gedrängt wurde: "Einige Leute haben mir gesagt ‚Wer würde nicht für Arsenal spielen wollen? Willst du etwa in Uruguay bleiben? Das wäre verrückt‘."