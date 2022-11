Fede Valverde: Dubioses Verkaufsangebot nach Fehlschuss

Fede Valverde schoss gegen Rayo die Kugel in den Nachthimmel - Foto: / Getty Images

Real Madrid kassierte am Montag im Derby gegen Rayo Vallecano (2:3) die erste Liga-Niederlage dieser Saison. Einen völlig missratenen Distanzschuss von Federico Valverde (24) will ein Anhänger der Gastgeber zudem nutzen, um sich finanziell zu bereichern.

Auf einer spanischen Website wird angeblich genau der Ball angeboten, den der Real-Angreifer in der Nachspielzeit gegen Rayo Vallecano aus dem Stadion jagte. "Fede Valverde hat gerade diesen Ball in mein Haus geschossen. Er ist ein bisschen verbeult von dem Schuss, aber brauchbar", so der Kommentar des Verkäufers.

Da das Estadio de Vallecas in Madrid nicht vollkommen von Tribünen umschlossen ist und Valverdes Schuss tatsächlich einen Balkon der angrenzenden Wohnhäuser traf, könnte es sich bei dem Angebot zwar theoretisch um den Spielball handeln. User, die die Verkaufsplattform regelmäßig besuchen, dürften allerdings Zweifel an der Echtheit anmelden.

Derselbe Fußball, zumindest wurde dasselbe Bild bei der Verkaufsplattform genutzt, wurde dort nämlich schon einmal angeboten. Damals soll der Ex-Herthaner Matheus Cunha (23) das Spielgerät im Match zwischen Atletico Madrid und Espanyol weit über den Kasten gedroschen haben.