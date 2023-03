Real Madrid: Federico Valverde mit krasser Ansage

In der neuen "Apple TV"-Dokumentation "Real Madrid: Until the End" betonte Valverde, dass er in seiner Karriere zu keinem anderen Verein mehr wechseln will. "Um mich von Real Madrid wegzuholen, müssen sie mich umbringen", lautete seine Botschaft.

Im Sommer 2016 verließ Valverde sein Heimatland Uruguay, um sich in Spaniens Hauptstadt einen Namen zu machen. Zwei Jahre später gelang ihm dann der Sprung in die erste Mannschaft. Dort etablierte sich der zentrale Mittelfeldspieler bis heute. Unvergessen ist unter anderem seine Vorlage für den 1:0-Siegtreffer im Champions-League-Finale gegen den FC Liverpool aus der Vorsaison.

Federico Valverde bleibt Stammspieler bei Real Madrid

Real Madrid verschärfte in den letzten zwei Jahren die Konkurrenz-Situation im Mittelfeld. So holte man die beiden französischen Talente Eduardo Camavinga (20) und Aurelien Tchouameni (23) ins Team. Camavinga kam 2021 für mehr als 30 Mio. Euro von Stade Rennes, während für Tchouameni im vergangenen Juli 80 Mio. Euro an die AS Monaco überwiesen wurden.