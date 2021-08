Real Madrid : Federico Valverde: Emotionales Statement nach Verlängerung bei Real Madrid

Schon über 100 Pflichtspiele hat Valverde für die erste Mannschaft des spanischen Rekordmeisters bestritten. Nach Wunsch des 23-Jährigen sollen in den kommenden Jahren noch viele weitere hinzukommen.

"Ich hatte immer davon geträumt, beim besten Klub der Welt zu spielen", fasst Valverde seine Gedanken weiter zusammen. "Ich habe es geschafft, aber gleichzeitig musst du weiterhin kämpfen, was du erreichen willst. In diesem Team fühlt man sich wie der glücklichste Mensch der Welt. Vom ersten Tag in Valdebebas bis heute werden es immer meine besten Tage sein. Die, die ich am meisten genieße, an denen ich am meisten lerne, an denen ich gereift bin."