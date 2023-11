"Feige und ängstlich": Krasse Aussage gegen Star von Real Madrid

Beim 3:0 im Auswärtsspiel gegen den FC Cadiz stahl der überraschend in der Startelf stehende Rodrygo mit seinem Doppelpack dem Rest von Real Madrid die Show. Sein Sturmpartner hatte dagegen einen gebrauchten Tag erwischt.

Gemeint ist Joselu, der einige Hochkaräter liegenließ und damit weiterhin auf sein nächstes Tor in der spanischen Meisterschaft warten muss. Verheerend war vor allem sein Fehlschuss nach knapp einer Stunde, bei dem der Ball schlussendlich am Tor vorbeikullerte.

Guti schießt heftig gegen Joselu

Diese abermals missglückte Aktion brachte Guti, den ehemaligen Real-Topstar, in Rage. "Ich verstehe nicht, was Joselu getan hat. Ich halte ihn für feige und ängstlich. Das habe ich noch nie bei einem Stürmer gesehen", polterte dieser bei El Chiringuito de Jugones in Richtung Joselu.

Joselu hatte nach seinem überraschenden Sommerwechsel an die Concha Espina ein hervorragendes Zwischenhoch. Mittlerweile wartet der Angreifer seit zwei Monaten auf seinen nächsten Treffer.

