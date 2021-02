Real Madrid : Real Madrid: Ferland Mendy erhielt mit 14 Jahren eine Schreckensnachricht

Am Mittwochabend schoss Ferland Mendy Real Madrid noch ins Glück. Doch schon in jungen Jahren hätte alles ganz anders kommen können. Damals teilten ihm Ärzte mit, dass seine noch nicht mal begonnene Karriere schon zu Ende wäre.

Sieben Jahre ließ sich sich Ferland Mendy in der Jugendakademie von Paris Saint-Germain ausbilden und spielte dort mit anderen Akteuren wie Presnel Kimpembe, Kingsley Coman oder James Lea Siliki zusammen. Mit 14 Jahren erhielt er jedoch eine niederschmetternde Diagnose.

Wegen einer Infektion litt er an Arthritis in der Hüfte in der Hüfte, erzählt Mendy in einem Interview auf der UEFA-Homepage. "Ich musste operiert werden und blieb lange im Krankenhaus, ich hatte zwei oder drei Monate einen Gips."

Währenddessen sei der behandelnde Arzt zu ihm gekommen und sagte, dass es mit dem Fußball vorbei sei. "Irgendwann war sogar von Amputation die Rede", enthüllt Mendy.