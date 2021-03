Real Madrid : "Ferland Mendy ist der Kylian Mbappe unter den Linksverteidigern"

Als Real Madrid im Sommer 2019 fast 50 Millionen Euro Ablöse für Ferland Mendy (25) auf den Tisch von Olympique Lyon legte, gab es durchaus kritische Stimmen. Diese sind längst verstummt. Mendy ist Leistungsträger, hat Vereinslegende Marcelo verdrängt. Sein Berater wusste schon immer, was Mendy draufhat.

"Vor zwei Jahren sagte ich, er würde zum Kylian Mbappe der Linksverteidiger werden, und die Zeit hat mir Recht gegeben", erklärte Yvan Le Mée gegenüber der italienischen Sporttageszeitung TUTTOSPORT.

Während Mendy in seiner ersten Saison an der Concha Espina sich noch häufig hintenanstellen und Marcelo den Vorzug lassen musste, ist der Franzose in dieser Spielzeit gesetzt.

Der Leistungsaufschwung des Nationalspielers (6 Einsätze) ist auch Le Mée nicht verborgen geblieben. Dies sei eine natürliche Entwicklung, so der Spielervermittler: "Wenn du bei Real Madrid spielst, wirst du ein besserer Spieler. Derzeit sehe ich keinen kompletteren Außenverteidiger als Mendy."