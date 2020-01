Gerücht Real Madrid wird die Leihe von Andriy Lunin an Real Valladolid aller Voraussicht nach vorzeitig abbrechen und den Ukrainer anderweitig innerhalb in Spanien parken.

Von der Ausleihe an Real Valladolid hatte sich Andriy Lunin mit Sicherheit mehr versprochen. Der Ukrainer hoffte auf einen Stammplatz und regelmäßige Spielzeit.

Doch es kam anders. Jordi Masip hat Lunin den Platz im Kasten weggeschnappt. Nach einem halben Jahr stehen nur 210 Spielminuten in der Copa del Rey für Lunin in der Bilanz.

Kein Wunder, dass Real Madrid seinen Keeper nicht weiter auf der Bank von Real Valladolid versauern lassen will. Laut der Sporttageszeitung AS wird die Leihe vorzeitig beendet.

Demnach will Real Madrid den 20-Jährigen zurückholen - und prompt an Real Oviedo in die Segunda División weiterverleihen.