Real Madrid : Florentino Perez spielt auf Angebot für Kylian Mbappe an: 200 Millionen reichen nicht

Es ist ein offenes Geheimnis, dass Real Madrid Kylian Mbappe sehr gerne verpflichten würde, und das schon seit längerer Zeit. Präsident Florentino Perez beschwert sich im Zuge dessen über die Entwicklung des Fußballs, in dem immer mehr staatliche Investoren Klubs übernehmen – und spricht dabei durch die Blume über Reals Mbappe-Angebot.

Kylian Mbappe: Real Madrid hofft auf ablösefreien Transfer

An der Concha Espina pochen die Funktionäre daher auf einen ablösefreien Transfer. Mbappe hat sich bislang noch immer nicht für eine Vertragsverlängerung an der Seine entschieden. PSG will nicht aufgeben und lockt mit einem neuen, schweren Millionenvertrag.

"Wenn diese Spieler ihren Vertrag auslaufen lassen, ist es besser. Im Moment gibt es aber Vereinsbesitzer, die aus solchen Staaten kommen und dir die Spieler nicht verkaufen", stellt Perez fest. "Ich kämpfe dafür, dass sich das Management durchsetzt und nicht das Geld, das ihnen von außen gegeben wird. Es wird die Zeit kommen, in der die 30 größten Vereine in Europa im Besitz von Staaten sind. Das ist nicht das Prinzip der Europäischen Gemeinschaft. Ich bin hierher gekommen, um zu kämpfen – und ich kämpfe, seit ich hier bin."