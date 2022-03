Real Madrid : Florenz oder Sevilla? Isco hat seine Wahl wohl getroffen

Iscos Einsatzzeit bei Real Madrid in dieser Saison als überschaubar zu bezeichnen, wäre gewiss übertrieben. Der einstige Publikumsliebling hat bei den Königlichen ausgedient und sucht nun nach einem neuen Verein. In Italien scheint er fündig geworden zu sein.

In der Länderspielpause wurde Isco in Florenz gesichtet, was auf den AC Florenz als mögliches Transferziel hindeuten könnte. Der Serie-A-Klub soll den offensiven Mittelfeldspieler auf dem Radar haben, auch wenn Sportdirektor Daniele Pradè dies zuletzt rigoros dementierte: "Wir wissen nicht einmal, wer seine Berater sind. Er ist ein talentierter Spieler, aber wir sind nicht an ihm interessiert."

Im Winter verlor die Fiorentina mit Dusan Vlahovic einen wichtigen, wenn nicht sogar den wichtigsten Akteur im Angriff. Isco ist zwar bereits etwas in die Jahre gekommen, verfügt als vierfacher Champions-League-Sieger aber über eine Menge Erfahrung und käme wegen seines auslaufenden Vertrags ablösefrei in die Toskana, um diesen Verlust wett zu mache, auch wenn er ein anderes Profil als der Mittelstürmer mitbringt.

