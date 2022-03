Primera Division : Folgt er Kylian Mbappe? Achraf Hakimi möchte zu Real Madrid zurück

Kylian Mbappe und Erling Haaland stehen in diesem Sommer zuoberst auf der Einkaufsliste von Real Madrid. Florentino Perez würde die Superstars am liebsten im Doppelpack an die Concha Espina holen. Damit wäre die Kaderplanung aber sehr wahrscheinlich noch nicht abgeschlossen.

Wieder und wieder gibt es Gerüchte, denen zufolge der spanische Rekordmeister Ausschau nach einem neuen Rechtsverteidiger halte. Das rührt mit den teilweise schwachen Auftritten, die Daniel Carvajal abliefert. Der 30-Jährige hatte in dieser Saison zudem haufenweise Spiele wegen verschiedenen Verletzungen verpasst.

