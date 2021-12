Freiburg & Hoffenheim statt Barça & Atletico : Real Madrid: Isco liebäugelt mit Bundesliga und Premier League

Mittelfeldspieler Isco hat bei Real Madrid keinerlei Zukunft mehr. Diese Nachricht kommt für Beobachter der Primera Division nicht wirklich überraschend. Neu ist jedoch, dass der Dauerreservist in der nächsten Saison in der Bundesliga spielen könnte.

Für einen potenziellen Arbeitgeber, mit dem er ab Januar in Kontakt treten darf, konnte sich Isco in der aktuellen Spielzeit kaum in Szene setzten. In den letzten Wochen fiel er wegen eines positiven Corona-Tests aus. Davor stand er zuletzt beim 4:1 über Granada Ende November auf dem Platz.

Ihm wurde im Anschluss ein Streit mit Co-Trainer Davide Ancelotti nachgesagt, weil er nach seiner Auswechslung trotz Aufforderung nicht zur Aufwärmzone kam. Auch ein möglicher Grund dafür, dass er die folgenden sechs Partien komplett von der Bank aus bestaunen musste. In der laufenden Saison kommt der Edeltechniker ohnehin erst auf 177 Einsatzminuten in LaLiga.