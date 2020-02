Real Madrid : Real Madrid fühlt wegen Erling Haaland vor



Andre Oechsner

Gerücht Erling Haaland knüpft bei Borussia Dortmund an seine überragende Form an. Dass ihn vor seinem Wechsel in die Bundesliga andere Topklubs auf dem Zettel hatten, ist unbestritten. Real Madrid soll wegen eines Transfers bereits mit dem BVB in Kontakt gestanden sein.