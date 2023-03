Rodrygo droht Real Madrid – PSG in Lauerstellung

Rodrygo ist alles andere als zufrieden mit den Spielanteilen, die ihm bei Real Madrid gewährt werden. Dem Portal todofichajes.com zufolge könnte es, sollte sich an diesem Umstand nichts ändern, zu einem Sommerwechsel kommen.

Der 22-Jährige ist der Meinung, dass er nun endlich den nächsten Schritt gehen und zu einem der Schlüsselspieler ernannt werden sollte. Das macht Rodrygo mitunter daran fest, dass er Real mit starken Leistungen in der Champions League in das Achtelfinale verhalf.

Die 15-mal, die Rodrygo in der spanischen Meisterschaft in der Startformation aufgeboten wurde, reichen dem Brasilianer offenbar nicht aus. Ein Tapetenwechsel käme daher durchaus infrage, heißt es. Zumal Real für den Sommer wieder an dem Transfer von Kylian Mbappe arbeiten soll, mit dem Rodrygo verrechnet werden könnte. Auch Paris Saint-Germain spielt also eine Rolle.