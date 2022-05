Primera Division BVB-Star soll Luka Modric bei Real Madrid beerben

Real Madrid spielt aktuell so spektakulär und erfolgreich wie schon lange nicht mehr. Der Kader scheint vor Qualität nur so zu strotzen. Der Zahn der Zeit nagt jedoch an dem ein oder anderen Spieler. Die Verantwortlichen treiben deshalb ihr Zukunftspläne voran und haben für das Mittelfeld BVB-Star Jude Bellingham ins Visier genommen.