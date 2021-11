Christian Benteke sicher : "Fünf Gegner ausdribbeln? Das ist für Eden Hazard vorbei"

Die Fans von Real Madrid fragen sich seit mehr als zwei Jahren, warum Eden Hazard im Trikot ihres Lieblingsvereins die Leistungen aus Chelsea-Zeiten nicht bestätigen kann. Ein belgischer Landsmann ist überzeugt: Es liegt an den Verletzungen des Superstars.

"Heute ist Eden Hazard ein anderer Spieler, weil er eine Vorgeschichte mit Verletzungen hat", sagte der belgische Nationalspieler Christian Benteke. "Er versucht, Kontakt zu vermeiden, auch wenn sein Spiel es erfordert."

Christian Benteke, der in 43 Einsätzen für die Roten Teufel 17 Tore erzielte, glaubt dass Hazard nicht mehr als Dribbelkönig in Erscheinung treten wird. "Dass Eden fünf oder sechs Leute ausdribbelte, ist vorbei", so der Stürmer von Crystal Palace.