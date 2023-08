Toni Kroos: Für diesen Verein hätte der Real-Superstar gerne gespielt

Im Jahr 2006, im Alter von 16 Jahren, hatte der junge aufstrebende Toni Kroos sogar die Möglichkeit sich den Bremern anzuschließen und in Zukunft im Weserstadion aufzulaufen, entschied sich aber für einen Wechsel zum FC Bayern. Diese Entscheidung stellte sich am Ende als die richtige Wahl heraus.

Der Weltmeister von 2014 hätte allerdings die Bedingung gestellt "in der damaligen Mannschaft von 2003/2004, in der Meister-Mannschaft" zu spielen, so Toni Kroos: "In der Mannschaft hätte ich mich gesehen, da hätte ich glaube ich großen Spaß gehabt. Offensive, Spektakel."

Titel mit Bayern, statt graues Mittelfeld bei Werder

Während die Bremer in der Saison 2010/11 das letzte Mal an der Champions League teilnahmen und seitdem in der Tabelle immer weiter abrutschten - bis hin zum Abstieg in der Saison 2020/21 - gelang es Toni Kroos eine Weltkarriere zu starten. Mit den Bayern wurde er dreimal Deutscher Meister und Pokalsieger, dazu kommt ein Champions League Sieg. Die Krönung folgte jedoch 2014, als es der deutschen Nationalmannschaft gelang in Brasilien den Weltmeistertitel zu holen.

Weltkarriere bei Real Madrid

In diesem Turnier ging der Stern des Toni Kroos‘ richtig auf. Spätestens nach seinem Wechsel zu Real Madrid nach dem WM-Titel wurde er als einer der besten Mittelfeldspieler der Welt angesehen. Bei den Königlichen ist er seitdem das Herzstück der Mannschaft und bestimmt das Tempo des Spiels.

Mit den Blancos konnte Toni Kroos seine Titelsammlung weiter ausbauen: Neben drei spanischen Meistertiteln und einem Pokalsieg kamen weitere vier Champions League-Siege hinzu. In diesem Jahr geht Toni Kroos in seine zehnte Saison bei Real Madrid und damit vielleicht auch in seine letzte. Ein Wechsel kommt für ihn nicht mehr in Frage. Das hat der Superstar mehrfach klargestellt.

