Zeit bei Real Madrid endet Gareth Bale: Atletico Madrid hat kein Interesse an einer Zusammenarbeit

Im Sommer endet Gareth Bales Zeit bei Real Madrid. Nach neun turbulenten Jahren zieht der Waliser weiter. Wohin aber geht die Reise? Eines steht fest: Um einen Ortswechsel wird der Golf-Liebhaber nicht herumkommen, da ihn selbst Reals Erzfeind nicht im Kader haben will.

Wie der spanische Radiosender Cadena COPE vermeldet, gab es Gespräche zwischen Bales Berater und den Verantwortlichen von Atletico Madrid. Sportdirektor Andrea Berta machte allerdings schnell deutlich, dass von der Vereinsseite keinerlei Interesse an einer Verpflichtung bestehe.

Bales Eskapaden aus der jüngeren Vergangenheit und die Rivalität mit Real werden dabei gewiss eine Rolle gespielt haben. Da der Offensivspieler nach seiner langen Zeit in Spanien gerne weiter in seiner Wahlheimat bleiben möchte, wird er diese Nachricht wohl mit Wehmut aufgenommen haben.

Als zweitbeste Option sieht er übrigens einen erneuten Wechsel nach England an. In der Premier League spielte Bale unter anderem für Tottenham Hotspur, wo er von 2007 bis 2013 zum Weltstar aufstieg. Die Londoner liehen den 32-Jährigen in der Saison 2020/2021 noch einmal für eine Spielzeit aus.