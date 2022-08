Primera Division Gareth Bale überrascht: "Er will nur Spanisch mit uns sprechen"

Gareth Bale ist auch im hohen Fußballalter noch für eine Überraschung gut. Alleine sein Wechsel in die MLS hat wohl so einige Experten verblüfft. Innerhalb seines neuen Teams sorgt der Angreifer für weiteres Staunen: Er spricht fließend Spanisch.

Ilie Sanchez, den die aufmerksamen Fußballfans noch aus seiner Zeit bei 1860 München kennen dürften, spielt seit Bales Wechsel in diesem Sommer an dessen Seite für den Los Angeles FC. Der defensive Mittelfeldspieler strafte die spanischen Medienvertreter mit seinen neuesten Aussagen Lügen.

"Gareth spricht mit mir auf Spanisch", stellt Sanchez gegenüber der AS klar. "Ich bin der einzige Spanier, aber es gibt viele Süd- und Mittelamerikaner in der Mannschaft. Und er will nur Spanisch mit uns sprechen. Manchmal sprechen wir ihn sogar auf Englisch an und er antwortet uns auf Spanisch!"