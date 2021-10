Real Madrid : Gareth Bale: Berater zieht ernüchterndes Fazit zur Spurs-Rückkehr

Fast ein Jahr verbrachte Gareth Bale bei Tottenham Hotspur. Dort wollte er an seine einst schillernde Zeit anknüpfen, die ihn 2013 mit einem Transferwert von 101 Millionen Euro zum teuersten Fußballer der Geschichte machte. Bales Dasein in Nordlondon war jedoch nicht mehr als ein großes Frusterlebnis.

Mit etwas Abstand ordnet es auch Berater Jonathan Barnett gegenüber dem Mirror so ein. "Sagen wir einfach, dass es nicht die beste Entscheidung war zurückzukehren." Bale kam schon verletzt bei den Spurs an, erzielte in 20 Spielen in der Premier League aber immerhin elf Tore. Der damalige Trainer Jose Mourinho hatte dennoch zum Großteil auf Bales Dienste verzichtet.