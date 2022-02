Aus nach 9 Jahren : Gareth Bale: Carlo Ancelotti bestätigt sein Ende bei Real Madrid

Was sich in den vergangenen Wochen und Monaten angedeutet hatte, ist am Montag von Carlo Ancelotti bestätigt worden: Gareth Bale wird Real Madrid im Sommer verlassen.

Gareth Bale wird bei Real Madrid definitiv keinen neuen Vertrag mehr erhalten. "In der Vergangenheit hat es ihm an Motivation gefehlt, aber jetzt geht es ihm gut und er möchte mit diesem Verein so abschließen, wie er es verdient, denn er hat zum Gewinn vieler Titel beigetragen", sagte Trainer Carlo Ancelotti während der Pressekonferenz vor dem Achtelfinale in der Champions League gegen Paris Saint-Germain (Dienstag, 21 Uhr). "Ein guter Abschluss wäre gut für seine Karriere."

Zu Anfang der Saison sah die Gemengelage tatsächlich noch anders aus. Bale wirkte topfit und erhielt die ersten drei Meisterschaftsspiele ein Mandat in der Startelf. Zahlreiche Verletzungen über die Saison verteilt hatten aber schon vermuten lassen, dass es für den 32-Jährigen an der Concha Espina nicht mehr weitergehen wird.