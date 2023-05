Gareth Bale: Darum kam es nicht zum spektakulären Comeback

Der AFC Wrexham wird in der kommenden Saison nach 15 Jahren Abwesenheit in den englischen Profifußball zurückkehren. Das Team schaffte in dieser Spielzeit den Aufstieg in die viertklassige EFL League Two.

Ende 2020 kaufte sich das Schauspieler-Duo Ryan Reynolds (46) und Rob McElhenney (46) in den Klub ein. Seitdem erhält der walisische Verein permanente mediale Aufmerksamkeit durch die Dokumentationsreihe "Welcome to Wrexam".

Gareth Bale verzichtet aus mehreren Gründen auf das Fußballmärchen

Den Aufstieg in die vierte Liga wollte Wrexham anscheinend mit einem absoluten Sensationstransfer krönen. Die Verantwortlichen klopften deshalb laut ESPN bei Gareth Bale an, um seine Verfügbarkeit zu erfragen. Dessen Berater erklärte nun, warum der Angreifer auf ein Comeback verzichtet.