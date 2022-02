Real Madrid : Gareth Bale: Erneute Spurs-Rückkehr findet wohl nicht statt

Die katalanische Zeitung El Nacional hatte in der vergangenen Woche darüber berichtet, dass sich die Spurs und Bale schon vor drei Monaten über eine erneute Wiedervereinigung geeinigt haben. Die Zukunft des 32-Jährigen ist also weiterhin ungeklärt.

Was dagegen sicher ist: Bale wird Real Madrid im Sommer in jedem Fall verlassen. "In der Vergangenheit hat es ihm an Motivation gefehlt, aber jetzt geht es ihm gut und er möchte mit diesem Verein so abschließen, wie er es verdient, denn er hat zum Gewinn vieler Titel beigetragen", bestätigte Carlo Ancelotti Bales Abschied.