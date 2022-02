Real Madrid : Gareth Bale mit Spurs über Sommerwechsel einig

Mit so vielen Titeln wie möglich will sich Gareth Bale im Sommer von Real Madrid verabschieden. Der 32-Jährige bekommt keinen neuen Vertrag mehr und die Blancos hätten den Schwerverdiener am liebsten schon im Januar abgegeben. In gut vier Monaten endet das Arbeitsverhältnis, das schon neun Jahre Bestand hat.

Nach Angaben der katalanischen Zeitung El Nacional hat Bale bereits einen neuen Klub gefunden. Mit Tottenham Hotspur soll sich der Madrider Edelreservist schon jetzt auf eine Zusammenarbeit ab der kommenden Saison geeinigt haben. Bale soll ein zweites Mal zu den Spurs zurückkehren, um den letzten großen Vertrag seiner Karriere in Angriff zu nehmen.