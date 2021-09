Real Madrid : Gareth Bale fehlt gegen Inter Mailand – Simone Inzaghi lobt Ancelotti

Der Waliser verpasste am Wochenende das LaLiga-Spiel gegen Celta Vigo wegen einer im Mannschaftstraining erlittenen Oberschenkelverletzung. Laut Journalist Carlos Rodriguez von Onda Madrid fehlt der Waliser auch am Mittwoch gegen die Nerazzurri.

Bale war im Sommer nach einer einjährigen Leihe an Tottenham Hotspur an die Concha Espina zurückgekehrt. Der Rechtsaußen stand an den ersten drei Spieltagen der Primera Division in der Startformation, erzielte dabei einen Treffer.