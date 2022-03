Real Madrid : Gareth Bale: Führt ihn sein letzter Wechsel ins Unterhaus?

Der stolze Waliser machte nie einen Hehl daraus, dass die Nationalmannschaft bei ihm an erster Stelle kommt. Mit den Drachen qualifizierte sich Bale 2016 erstmals für eine Fußball-Europameisterschaft, wo man erst im Halbfinale gegen den späteren Sieger Portugal ausschied.

Im Winter will der 32-Jährige etwas ähnlich Historisches feiern. Sollte sich Wales in den Playoffs für die WM in Katar durchsetzen, würde das Team zum zweiten Mal nach 1958 an einer Weltmeisterschaft teilnehmen.

