Real Madrid : Gareth Bale: "Für mich war es besser nichts zu sagen"

Gareth Bale scheint es in seinem letzten Vertragsjahr bei Real Madrid noch einmal wissen zu wollen. Der Waliser überzeugt auf dem Trainingsplatz und stand bislang in allen drei Ligaspielen in der Startelf. Die veränderte Stimmung um ihn herum soll ihm diesen Auftrieb bescheren.