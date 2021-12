Real Madrid : Gareth Bale: Gerücht um ablösefreien Spurs-Transfer

Die erste Reunion zwischen Tottenham Hotspur und Gareth Bale hatte nicht den erhofften Ertrag gebracht. Scheinbar gibt es Überlegungen, die in Richtung einer erneuten Zusammenarbeit gehen.

Tottenham Hotspur verzichtete im Sommer nach der bedingt erfolgreichen Rückkehr von Gareth Bale auf die Festverpflichtung des Superstars. Wie der Journalist Ekrem Konur angibt, könnte es nach dieser Saison zu einem erneuten Anlauf kommen, sofern der neue Trainer Antonio Conte seine Zustimmung erteilen würde.

Bale präsentierte sich nach seiner Rückkehr zu Real Madrid in durchaus guter Verfassung und stand unter Carlo Ancelotti in den ersten drei Spielen sogar in der Startelf. Danach verletzt sich Bale und ist seit Ende August nicht mehr für die Blancos zum Einsatz gekommen.