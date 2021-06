Real Madrid : Gareth Bale: "Ich habe eine großartige Beziehung zu Carlo Ancelotti"

Gareth Bale steht mit den Walisern kurz vor dem Einzug in das Achtelfinale der EURO 2020. Vor dem letzten Gruppenspiel gegen Tabellenführer Italien wurde er auf seine weitere Vereinskarriere angesprochen. Dabei fand er nur lobende Worte für seinen neuen Trainer Carlo Ancelotti.

"Ich kann nur sagen, dass ich eine großartige Beziehung zu ihm habe", verwies er auf der Pressekonferenz. Bale hält große Stücke auf den Italiener. "Er ist ein großer Trainer und er wird große Dinge bei Real Madrid erreichen." Ob er selbst Teil dieser großen Zukunft sein wird, ließ er offen.

In den letzten Monaten war viel über die Zukunft des Angreifers, der nach einer einjährigen Ausleihe bei den Tottenham Hotspur nach Madrid zurückkehrt, spekuliert worden. Weder die Verantwortlichen des Vereins noch der Spieler selbst ließen sich bisher zu einem aussagekräftigen Statement hinreißen.

Gareth Bale war in den letzten Jahren bei den Königlichen durch negative Schlagzeilen in Ungnade gefallen. Aus diesem Grund wollten die Bosse den 31-Jährigen so schnell wie möglich loswerden. Ein passender Abnehmer fand sich, auch aufgrund der hohen Gehaltsvorstellungen des Spielers, bisher nicht.