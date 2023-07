Gareth Bale: "Was Zidane mit dem Ball gemacht hat, war unglaublich"

Es stimme, "dass wir uns in ein paar Dingen nicht einig waren, aber offensichtlich hat er es bei Real Madrid sehr gut gemacht, er gewann dreimal die Champions League", sagte Bale. Trotz der unterschiedlichen Meinungen ist Bale von dem Spieler Zidane begeistert: "Ich finde bis heute, dass er einer der großartigsten Spieler war, die man sich ansehen konnte. Was er mit dem Ball gemacht hat, war unglaublich."

Der Erfolg sollte dem französischen Trainer und ehemaligen Weltklassespieler rechtgeben, die drei aufeinander folgenden Titel in der Champions League sind ein bis heute bestehendes Novum in diesem Wettbewerb.

Held im Champions League Finale per Fallrückzieher

Auch im Finale der Champions League 2018 gegen den FC Liverpool griff Zidane wieder auf die Mittelfeldraute und Aufstellung mit Isco statt Gareth Bale zurück, dennoch war der Waliser an diesem Abend in Kiew der Held. Nach seiner Einwechslung traf er zunächst erst traumhaft per Fallrückzieher und im Anschluss per Weitschuss zum 3:1 Endstand.

Wer aber an eine Wiederauferstehung Bales bei Real Madrid geglaubt hatte, lag falsch, denn auch in der Folgezeit hatte der fünffache Champions League-Sieger mit dem starken linken Fuß immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und kam kaum in Tritt.

Vor allem als Zinedine Zidane das Ruder bei Real Madrid 2019 erneut übernahm, wurde die Spielzeit von Gareth Bale immer geringer. In der Saison 2020/2021 wurde er schließlich an seinen früheren Verein, Tottenham Hotspur, verliehen. 2022 verließ er die Concha Espina endgültig in Richtung Major League Soccer. Nach der WM 2022 beendete Bale seine Laufbahn.

