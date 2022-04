Gareth Bale: Wales-Nationaltrainer schießt gegen Real Madrid

Bale führte Wales trotz der Probleme im Verein 2016 zur Europameisterschaft. Es war erst die zweite EM für die roten Drachen, die in Frankreich bis ins Halbfinale vorstießen. "Er ist einfach der positivste Typ, den du jemals treffen wirst", stellt sein Nationaltrainer klar.

Rob Page: "Es ist eine Schande"

Real hat sich im Gegensatz zu Bale in Pages Augen unehrenhaft verhalten. "Es ist eine Schande (wie er in Madrid behandelt wurde, Anm. d. Red.), was er dort durchgemacht hat, ist entsetzlich, aber er hat eine mentale Stärke, die ich noch nie zuvor gesehen habe."