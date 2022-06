Major League Soccer Gareth Bale trifft in Los Angeles auf ein vergessenes Barça-Talent

Obwohl Gareth Bale wiederholt seine abgekühlte Beziehung zu Real Madrid zum Ausdruck brachte, hielt es den Waliser neun Jahre als einen der Topverdiener bei den Königlichen. Mit seinem Wechsel in die USA verzichtet er auf viel Geld. In LA trifft er auf einen ehemaligen Spieler von Real Madrids Erzrivale FC Barcelona.

Gareth Bale wird in Kürze beim Los Angeles FC anheuern. Auf Twitter bestätigte der 32-Jährige die Gerüchte um seinen Transfer. In der Nacht zum Sonntag postete er ein Bild von sich im Trikot des MLS-Klubs und kommentierte dazu: "Bis bald, Los Angeles." Ein Wink mit dem Zaunpfahl.

Finanziell muss Bale in Zukunft deutlich kürzertreten Wie The Athletic herausfand, wird der Flügelstürmer in Los Angeles "nur" 1,5 Mio. Euro an Jahresgehalt abräumen. Bei Real Madrid waren es hingegen satte 30 Mio. Euro und somit 95 Prozent mehr.

Bale will sich in den USA vorwiegend für die WM in Katar im kommenden Winter fit halten. Die walisische Nationalmannschaft schaffte es erstmals wieder seit 1958 zur Endrunde einer Weltmeisterschaft. Für den stolzen Briten eine ganz besondere Ehre.

Dafür hat er sogar sein Karriereende, das zuletzt im Raum stand, um einige Monate nach hinten verschoben. Sollte Bale in Los Angeles sein Glück finden, besteht die Option, den bestehenden Vertrag um weitere 18 Monate zu verlängern.