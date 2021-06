Real Madrid : Gareth Bale: Schalke lockt mit örtlichem Golfplatz

Der Gag der Schalker hat seinen Ursprung im Achtelfinale zwischen Wales und Dänemark, das die Dänen haushoch mit 4:0 für sich entschieden. Während des Spiels wurden einige deutsche Fans gefilmt, die ein Banner mit der Aufschrift "Bale come to S04", also Bale, komm zu Schalke 04, in die Kamera hielten.

Der Verein aus Gelsenkirchen nahm diesen Joke auf und veröffentlichte auf seinem Twitterkanal ein Foto von einem örtlichen Golfplatz. Die Bildüberschrift lautete: "Gelsenkirchen is ready for you, Gareth".

Dass Gelsenkirchen bereit für Gareth Bale ist, wird den 31-Jährigen dennoch nicht dazu verlocken, Schalke in die zweite Bundesliga zu folgen. Die Anspielung auf Bales Golf-Affinität könnte aber auch bei dem Spieler für den ein oder anderen Lacher gesorgt haben.