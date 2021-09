24. Verletzung! : Schlechte Nachrichten! Real Madrid 12 Spiele ohne Gareth Bale?

Gareth Bale erwischte bei Real Madrid überraschenderweise einen sehr guten Start in die neue Saison. In den ersten drei Ligaspielen gehörte er zur Startelf, musste anschließend aber passen. So wie es aussieht, wird er den Königlichen länger nicht zur Verfügung stehen.