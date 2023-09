Gareth Bale schwärmt: Es gibt kein Limit für Jude Bellingham

Der Torrausch, in dem sich Jude Bellingham seit seinem Wechsel zu Real Madrid befindet, fand während der Länderspielpause bei der englischen Nationalmannschaft seine Fortsetzung. Beim 3:1 gegen Schottland glänzte der Madrider Neuankömmling mit einem Tor und einer Vorlage.

Gareth Bale verneigt sich vor Jude Bellingham

Bellingham kommt binnen weniger Wochen auf Klub- und Länderebene auf sechs Tore und zwei Vorlagen. Einfach brillant, findet Gareth Bale. "Wenn er weiter hart arbeitet und das tut, was er tut", sagt der ehemalige Real-Spieler bei Sky Sports. "Only the sky is the limit for him", schiebt Bale einen Satz hinterher, der keiner Übersetzung bedarf.

Keiner weiß es besser als der Waliser, wie schwer es ist, das Bernabeu mit den eigenen sportlichen Darbietungen zu überzeugen – obwohl er einer der besten Spieler in der Geschichte des spanischen Rekordmeisters ist.