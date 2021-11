Real Madrid : Gareth Bale steht vor Kader-Rückkehr

Real Madrid empfängt am Samstag Rayo Vallecano. Für das Heimspiel könnte Gareth Bale erstmals nach wochenlanger Verletzungspause wieder in den Kader nominiert werden.

Am Donnerstag trainierte Gareth Bale bereits mit der Mannschaft, was auch am darauffolgenden Tag der Fall sein wird. Nach den Einheiten am Freitag wird Real Madrid laut der AS erneute Untersuchungen anstellen und danach entscheiden, ob Bale wieder in das Spieltagsaufgebot rücken wird.

Der Superstar hatte sich Ende August im Auswärtsspiel gegen Betis Sevilla so schwer am Knie verletzt, dass er bis jetzt pausieren musste. In den ersten drei Partien lieferte Bale ordentliche Leistungen und wurde von Trainer Carlo Ancelotti immer in die Startelf beordert.