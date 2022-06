Real Madrid Gareth Bale: Theo Walcott hofft auf Rückkehr nach Southampton

"Ich bin ehrlich, ich bin nicht der richtige Mann, um das zu beantworten, aber natürlich würde ich es lieben, wenn er kommen würde", sagte der ehemalige englische Nationalspieler (47 Spiele, acht Tore) gegenüber TALKSPORT auf eine mögliche Bale-Southampton- Wiedervereinigung angesprochen.

Theo Walcott hatte Southampton 2006 in Richtung FC Arsenal verlassen, 14 Jahre später kehrte er zurück. Der Rechtsaußen kam in der Saison 2021/2022 nur noch selten zum Zug, steht noch bis 2023 unter Vertrag.

Gareth Bale wurde 2007 von Southampton an Tottenham verkauft, 2013 heuerte er für die damalige Weltrekordablöse von 101 Millionen Euro bei Real Madrid an. Sein Vertrag läuft am Monatsende aus, erst ist ablösefrei zu haben.