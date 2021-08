Real Madrid : Gareth Bale unter Ancelotti plötzlich wieder glücklich in Madrid

Real Madrid war in den letzten Jahren wirklich nicht gut auf Gareth Bale zu sprechen. Die Konflikte zwischen Klub und Spieler wurden teils sogar öffentlich ausgetragen und schienen eine weitere Kooperation zu behindern. Nach der Rückkehr von Carlo Ancelotti scheint der Waliser aber wieder zu alter Form zurückzufinden.

Beim 4:1-Auftaktssieg gegen Alaves stand Bale sogar in der Startelf, was vor wenigen Wochen noch als undenkbar galt. Doch Ancelotti vertraut seinem Angreifer, mit dem er bereits von 2013 bis 2015 erfolgreich in Madrid zusammengearbeitet hat.

Nach dem Spiel zeigte sich der Italiener sehr zufrieden mit der Leistung des 32-Jährigen. "Ich bin beeindruckt von ihm und er hat großen Einsatzwillen gezeigt", so der erfahrene Übungsleiter.

Ancelotti geht davon aus, dass die Fans in den nächsten Wochen noch mehr vom Nationalspieler erwarten dürfen: "Bale hat alles gegeben und ich denke, er wird sich weiter steigern, weil er noch nicht vollständig fit ist."