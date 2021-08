Real Madrid : Gareth Bale: Was die Rückennummer 50 für ihn bedeutet

Zum ersten Mal seit über einem Jahr lief Gareth Bale wieder für Real Madrid auf. Grund hierfür war das Testspiel gegen den AC Mailand (0:0) am Sonntag, das der Waliser mit seinem Elfmeter zugunsten der Blancos hätte entscheiden können.

Bale scheiterte allerdings mit seinem Versuch in der 41. Spielminute an Milan-Keeper Mike Maignan. Auffällig war vor allem Bales Trikot-Beflockung. Der EM-Teilnehmer trug auf dem Rücken die Nummer 50, was als deutliches Zeichen gewertet werden darf.

Dass ihn Trainer Carlo Ancelotti nicht mit einer neuen Nummer betraute, sollte vor allem mit einem bevorstehenden Abgang zu tun haben. Die Statuten des spanischen Fußballverbands (RFEF) erlauben den Klubs nämlich nur Nummern von 1 bis 25. Höhere Nummern dürfen laut dem Reglement lediglich Jugendspielern zugeteilt werden.