Real Madrid : Gareth Bale wieder verletzt: Wie lange fällt er aus?

Nachdem Bale im ersten Länderspiel gegen Belarus (5:1) eine Dreiviertelstunde mitgewirkt hatte, blieb er gegen Belgien (1:1) ohne Einsatz. Laut verschiedenen spanischen Medien hat sich Bale erneut an der Wade verletzt und wird nun in Madrid untersucht, um das Ausmaß der Blessur festzustellen.

Real Madrid wäre es am liebsten gewesen, wenn Gareth Bale in Valdebebas geblieben wäre und seine Reise zur walisischen Nationalmannschaft abgesagt hätte. Hat er aber nicht. Der Superstar sowie die Blancos müssen nun mit den Konsequenzen leben.

Bale hatte unter Trainerrückkehrer Carlo Ancelotti einen durchaus guten Start erwischt und stand in den ersten drei Meisterschaftsspielen in der Startelf. Der 32-Jährige verletzte sich dann aber schwer an der Wade und fiel zwei Monate aus.